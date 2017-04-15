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فنانة شهيرة فضلت "آلام السرطان" على "صدقة" عادل إمام .. ورحلت في صمت

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فنانة شهيرة فضلت "آلام السرطان" على "صدقة" عادل إمام .. ورحلت في صمت فنانة شهيرة فضلت "آلام السرطان" على "صدقة" عادل إمام .. ورحلت في صمت

في الذكري العاشرة لرحيل الفنانة نوال ابو الفتوح التي رحلت في عام 2007. 
 
أصيبت نوال في أواخر أيامها بسرطان العظام الامر الذي جعلها تنفق كل اموالها علي العلاج حتي أنها بدأت تعاني من حدة الآلام وأيضا من تدبير نفقات العلاج الباهظة.
نتيجة بحث الصور عن نوال ابو الفتوح
وعندما وصل الامر إلى الفنان عادل امام قرر أن يساعدها حيث أعلن أنه سيتبرع بإيراد يوم كامل من مسرحيته (بودي جارد) لعلاجها، الا ان كبرياء الفنانة منعتها من قبول هذه الاموال، وقالت إنها لا تقبل الاحسان من أحد حتي لو كان من زميل لها، مما دفع نقابة المهن التمثيلية بالتقدم لطلب لعلاجها علي نفقة الدولة. 
 
وبالفعل استمرت "نوال" 17 يوما في غرفة العناية المركزة بمستشفي المنيل التخصصي تعاني من آلام المرض والوحدة، حتي رحلت في 10 أبريل 2007.
 
المصدر : صدى البلد

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