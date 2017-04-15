رد فعل تميم بعد إهانته "إنفجر غاضباً".. وهذا ما قاله

شيماء مصطفى

كشف موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي عن أن الرئيس جاكوب زوما أعاد ترتيب جدول لقائه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان بسبب اندلاع مظاهرات تطالب بإقالته.

وذكر الموقع الإخباري أن هذه التغييرات في موعد اللقاء أثارت غضب أعضاء الوفد القطري الذي أصيب بالإحباط بسبب معاملتهم مثل لعبة "يويو"، وذلك في إشارة إلى حجم الإهانة التي تعرض لها تميم خلال المحطة الثالثة من جولته الأفريقية التي ضمت أثيوبيا وكينيا.

ونفت رئاسة جنوب أفريقيا أن تكون المظاهرات السبب في تغيير جدول الزيارة، مشيرة إلى أن تأجيل موعد الزيارة جاء بعد التشاور مع الوفد القطري.

وقال بونجاني نجقولونجا المتحدث باسم الرئاسة في تصريحات للموقع إن "الزيارة بدأت اليوم وستنتهى غدا".

وفي الوقت ذاته، ذكر مصدر أن "كل جدول الزيارة تغيير، بدءا من الخدمات اللوجستية والبروتوكول، والترتيبات.

وتم إبلاغ الأمير ووفده بذلك. لم يكونوا سعداء ولكنهم قبلوا نظرا للمناخ السياسي المحلي. هذا الصباح غير زوما رأيه مرة أخرى، قائلا إننا يجب أن تبدأ الأربعاء، وعندما علم تميم والوفد المصاحب انفجروا في موجة من الغضب، وقالوا إنهم ليسوا لعبة".

ونقل الموقع عن مصدر في الوفد القطري قوله إنه "تم تأجيل موعد الزيارة بسبب المظاهرات، موضحا أنه تم تغيير موعد الزيارة أكثر من مرة، وهو ما أثار إحباط الوفد".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم بن عقد لقاء ثنائيا مع زوما بالقصر الرئاسي "قصر الاتحاد"، بالعاصمة بريتوريا مساء اليوم.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها بما يواكب حرص الجانبين وسعيهما لتنميتها على كافة الصعد، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبي.

وبحث تميم وزوما التطورات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، كما ناقشا مستجدات الأحداث في أفريقيا والعالم بشكل عام.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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