نائبة تطالب بمؤتمر دولي لفضح الدول الداعمة للإرهاب

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قالت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، إن الإرهاب لم يعد ظاهرة محلية أو مقتصراً على دول معينة، لكنه أصبح ظاهرة عالمية تقتضي جهداً دولياً لإفشال مخططاته، مطالبة بضرورة تنظيم لقاءات ومؤتمر دولية للتصدي لخطر الإرهاب.

وأشارت في تصريحات صحفيه لها، إلى أن الأطراف مطالبة بالجلوس سوياً لحل المشكلة من جذورها وليس من فروعها، خاصة أن الحلول الأمنية جزء من الحل وليست الحل الشامل لهذه الظاهرة التي باتت تهدد البشرية.

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وتابعت: «العالم كله يعاني من خطر الإرهاب وويلاته والصمت أكثر من هذا دون خطة دولية للتصدي له سيكلف العالم الكثير، منوهة بأن أى مؤتمرات دولية قادمة ينبغي أن تحدد الدول الداعمة والراعية للإرهاب، وكذلك مصارف التمويل والجهات التي تصّدر هذه العناصر المتطرفة بالإضافة إلى تبادل المعلومات بخصوص العمليات الإرهابية وغيرها».