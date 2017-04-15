وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركتي «ثروة» و«تنمية»

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ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركتى ثروة وتنمية للبترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد الملا، على ثقة قطاع البترول فى قدرة الكوادر البترولية المصرية بما تملكه من خبرات وكفاءة فى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والثروات الطبيعية المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة، فى ظل حرص الدولة على توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

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وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول هو تنمية وزيادة إنتاج الثروة البترولية ووضع معدلات زمنية محددة لبرامج حفر الآبار التنموية والاستكشافية فى مناطق الامتياز وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وذلك إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجال تنمية الحقول وتسهيلات الإنتاج المبكر وغيرها من النشاطات المتعلقة والالتزام بأعلى معدلات الكفاءة والأداء المتميز وتطبيق التقنيات الحديثة واستقطاب الخبرات والتأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية.