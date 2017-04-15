أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركتي «ثروة» و«تنمية»

Google+ Print
وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركتي «ثروة» و«تنمية» وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركتي «ثروة» و«تنمية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العامة لشركتى ثروة وتنمية للبترول لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2016 بحضور قيادات قطاع البترول وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأكد الملا، على ثقة قطاع البترول فى قدرة الكوادر البترولية المصرية بما تملكه من خبرات وكفاءة فى تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والثروات الطبيعية المصرية، بما يحقق تنمية اقتصادية سريعة ومستدامة، فى ظل حرص الدولة على توفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

شاهد أيضا

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطاع البترول هو تنمية وزيادة إنتاج الثروة البترولية ووضع معدلات زمنية محددة لبرامج حفر الآبار التنموية والاستكشافية فى مناطق الامتياز وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج، وذلك إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجال تنمية الحقول وتسهيلات الإنتاج المبكر وغيرها من النشاطات المتعلقة والالتزام بأعلى معدلات الكفاءة والأداء المتميز وتطبيق التقنيات الحديثة واستقطاب الخبرات والتأهيل والتدريب المستمر للكوادر البشرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان