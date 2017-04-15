ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.. وتاجر: حركة البيع والشراء ضعيفة للغاية

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شهدت أسعار الحديد والأسمنت، ارتفاعا ملحوظا في مستهل تعاملات، اليوم السبت، ليسجل "حديد عز" نحو 9600 جنيه للطن، و"بشاي" نحو 9550 جنيها للطن، و"المصريين" نحو 9525 جنيها للطن.

بينما سجل "حديد العتال" 9350 جنيها للطن، و"عطية" 9490 جنيها للطن، و"مصر ستيل" 9350 جنيها للطن، و"الجيوشي" 9350 جنيها للطن، و"العشري" 9350 جنيها للطن.

كما ارتفعت أسعار الأسمنت، حيث سجل "أسمنت المسلح" نحو 758 جنيها للطن، و"أسمنت المهندس" نحو 785 جنيها للطن، و"حلوان" نحو 722 جنيها للطن، و"السويدي" 743 جنيها للطن.

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عادل علي، أحد تجار الأسمنت، قال إن الأسعار تحركت قليلا نحو الارتفاع، إلا أن حركة البيع والشراء ضعيفة للغاية؛ بسبب أزمة غلاء الأسعار، لافتا بأن سوق مواد البناء يشهد ركودا كبيرا على مدار الشهريين الماضيين.

وطالب "علي"، الدولة بدعم المصانع، خاصة التي بها نسب مساهمة مصرية؛ لتستطيع مواجهة حالة الغلاء التي تعوق سير العمل بشكل كبير خلال الفترة الحالية.