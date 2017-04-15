المالية: 4.7 مليار جنيه زيادة في مخصصات القوات المسلحة بالموازنة الجديدة

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كشفت بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن ارتفاع مخصصات بند المصروفات مسجلا 65.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 58.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري.

ووفقا لمشروع الموازنة، فقد ارتفع بند المصروفات الخاصة بالقوات المسلحة ليبلغ نحو 51.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018، مقارنة بنحو 46.8 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي بارتفاع 4.7 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الاعتمادات الإجمالية المدرجة بموازنات الجهات نحو 3.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.5 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي.

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وبلغ إجمالي التحويلات الجارية والتخصيصية الأخرى نحو 5.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 4.3 مليار جنيه بموازنة العام الحالي.

وسجل إجمالي حجم التعويضات والغرامات نحو 709.2 مليون جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 943.7 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، كما ارتفعت مصروفات باقي البنود لتبلغ نحو 143.8 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، مقارنة بنحو 121.7 مليون جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي.