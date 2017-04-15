قاطع «الهضبة» وتكفلت شريهان بمصاريف دراسته.. 20 معلومة عن أيمن بهجت قمر

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نشأته الفنية في كنف والده المؤلف المسرحي الكبير، أثقلت من موهبته التي لم يكتشفها إلا بعد رحيل الوالد، وجعلت منه واحدًا من أشهر شعراء الغناء في مصر والوطن العربي، تميز بإنتاجه الفني الغزير، وكلماته التي تمس الوجدان، لأنها نابعة من تجارب حياتيه عاشها بنفسه منذ وفاة والده وهو بعمر الخامسة عشر.



وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 20 معلومة عن الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر.

1- ولد في القاهرة يوم 15 إبريل 1974، أي أنه يبلغ من العمر 43 عامًا.

2- هو ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، الذي قام بتأليف العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله مسرحية "العيال كبرت" ومسرحية "ريا وسكينة" وفيلم "الراقصة والطبال".

3- انفصل والداه في سن مبكرة، وتزوجت أمه من رجل آخر، فانتقل للعيش مع والده في شقة الدقي وهو بعمر العاشرة.

4- خلال فترة إقامته مع والده، جالس معظم الفنانين والشعراء، واكتسب ثقافة عالية أهلته فيما بعد ليكون أحد أهم شعراء الغناء في مصر والوطن العربي.

5- عاش وحيدًا منذ وفاة والده في عام 1989 متأثرًا بمرض القلب، حيث كان يبلغ من وقتها العمر 15 عامًا.

6- لم يترك له والده سوى مبلغ 7 آلاف جنيه، تم وضعها في شهادة استثمار.

7- تكفلت الفنانة شريهان بمصاريف دراسته واهتمت به عملًا بوصية والده، وفق ما صرح في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم"، على قناة "سي بي سي".

8- اضطر إلى العمل بكتابة أغاني إعلانات الموبيليا والأجهزة الكهربائية، وكتب بعض الأغاني "الهابطة" على حد وصفه، حتى يتمكن من الإنفاق على نفسه.

9- أول أغنية كتبها كانت للمطرب فارس ولم تحقق نجاحًا، ثم كتب أغنية أخرى للفنان الراحل عامر منيب وأيضًا لم تلق نجاحًا، إلى أن كتب كلمات أغنية "ناري نارين" للمطرب هشام عباس، والتي حققت نجاحًا كبيرًا وكانت الانطلاقة الحقيقية له.

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10- تعامل أيمن مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم: "سمير سعيد، وحسين الجسمي، ونانسي عجرم، وإيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، ومحمد حماقي، ونوال الزغبي، ورامي عياش، وبهاء سلطان".

11- تعتبر فترة تعاونه مع الهضبة عمرو الدياب التي بدأت في أواخر التسعينيات أهم المحطات الفنية في مشواره، وخلالها كتب تقريبًا 25 أغنية لـ "الهضبة"، حققت جميعها شهرة واسعة، ومنها: "يهمك في ايه، وياه، بقدم قلبى، نقول ايه، خليك معايا، أكتر واحد بيحبك، ولا ليلة".

12- قاطع العمل مع المطرب عمرو دياب منذ عام 2012، وروى تفاصيل الخلاف الذي وقع بينهما في عدد من اللقاء التليفزوينة، وكان سببه عدم مساندة "الهضبة" له في مشكلته مع شركة "روتانا" التي تعلقت بحقوقه المالية.

13- تألق في كتابة "تترات" المسلسلات التي ساهمت في نجاح أعمال فنية كثيرة ومنها: "يتربى في عزو، وعباس الأبيض، ودلع بنات، وابن الأرندلي، وسلطان الغرام"، بجانب أغاني كتبها لبعض الأفلام مثل: "عندليب الدقي، وخارج عن القانون، وكتكون، وأجدع صحاب، ومطب صناعي".

14- خاض تجربة تأليف الأفلام، فكتب: "ابن القنصل، وإكس لارج، وعندليب الدقي، وآسف على الإزعاج، ومن 30 سنة، وآخر ديك في مصر".

15- خاله هو المطرب نادر أبو الليف، الذي كتب له كلمات ألبومه الغنائي الأول "كينج كونج" وحقق نجاحًا واسعًا.

16- صرح "أبو الليف" في لقاء تليفزيوني مع برنامج "معكم" بأن ابن شقيقته "أيمن" هو الذي تكفل بنفقات علاجه من وعكته الصحية في مستشفى خاص، بعدما علم بتلقيه العلاج في مستشفى حكومى رغم الخلاف الفني الذي وقع بينهما.

17- تعد أغنية "بشرة خير" أنجح أغنية له في مسيرته الفنية والتى لحنها عمرو مصطفى وقام بغنائها حسين الجسمي، وأنتجتها شبكة قنوات "سي بي سي" في عام 2014 لتشجيع المواطنين على التصويت في الانتخابات، وبلغ عدد مشاهداتها على موقع "يوتيوب" حتى الآن 223.5 مليون مشاهدة تقريبًا.

18- لقبه الموسيقار الراحل عمار الشريعى بـ "أنبه شعراء جيله".

19- أوضح أن قصة فيلم "إكس لارج " مستوحاه من عائلة والده، التي كانت معروفة بجينات السمنة.

20- صرح بأنه كتب معظم أشعار أغنياته الناجحة متأثرًا بعلاقته مع زوجته، التي سبق الزواج منها عدد من المحطات الصعبة في حياته، ومن تلك الأغنية "بتضحك" لمحمد حماقي، و"قول عليا مجنون"، لهشام عباس، و"وحشتيني" التي كتبها للفنان عمرو دياب بعدما نجح في الزواج من حبيبته.