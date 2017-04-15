ترك الغناء وتعلم من أحمد زكي حب التمثيل.. 16 معلومة عن محمد نجاتي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

موهبة تمثيلية لم يقدر لصاحبها بعد أن يكون من نجوم الصف الأول، رغم تاريخه الفني الطويل الذي بدأ في الثمانينيات، ومع ذلك لا نجد له أعمالًا فنية كثيرة، وربما لا يتعلق الأمر بموهبته التي منحها الراحل أحمد زكي صك النجاح، بقدر ما يتعلق بعلاقاته في الوسط الفني، وشكله الذي حصره في نوعية معينة من الأدوار.

"التحرير لايف" يرصد لكم 16 معلومة عن الفنان محمد نجاتي بالتقرير التالي..

1- ولد في حي شبرا بالقاهرة يوم 15 أبريل 1978، أي أنه يبلغ من العمر 39 عامًا.

2- أصوله من محافظة الدقهلية، وتحديدًا مدينة المنصورة.

3- تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة.

4- بدأ حياته الفنية طفلاً في مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش" 1989 بطولة فردوس عبد الحميد وحسن عابدين ,إخراج محمد فاضل، ويحكي قصة موظف حكومي يكتشف وجود فساد في إدارته فيقع ضحية لهؤلاء الفاسدين.

5- الظهور السينمائي الأول له كان في عام 1989 من خلال فيلم "قلب الليل" مع المخرج عاطف الطيب، وبطولة نور الشريف وهالة صدقي.

6- الانطلاقة الحقيقية له كان من خلال فيلم "ضد الحكومة" عام 1992، حيث جسد دور ابن الفنان أحمد زكي في الفيلم، وحقق من خلاله نجاحًا واسعًا.

7- قال عن مشاركته للفنان أحمد زكي في فيلم "ضد الحكومة": "تعلمت منه ‬الكثير من المبادئ والقيم الفنية التي‮ مازلت أسير عليها حتى الآن، فهو صاحب التأثير والبصمة الأكبر بحياتي‮ ‬الفنية،‮ ‬وكان الراحل محبًّا‮ ‬بحق للفن وخاصة فن التمثيل وأخلص له إخلاصًا ‬نادرًا‮ ‬وعاش حياته كاملة متفرغًا‮ ‬له،‮ ومنه تعلمت معنى الاحترام الفني"، وفق ما صرح به في حوار لموقع "الخليج".

شاهد أيضا

8- في عام 1999، خاض أول تجربة بطولة له في فيلم "عرق البلح" للمخرج رضوان الكاشف، وبمشاركة كوكبة من النجوم مثل شريهان وعبلة كامل وحمدي أحمد.

9- من أبرز أعماله التليفزيونية: "حديث الصباح والمساء، محمود المصري، درب الطيب، الجماعة، احنا الطلبة، مزاج الخير".

10- شارك في عدد قليل من الأفلام أشهرها: "الجراج، عيال حبيبة، وبنات وسط البلد، والبلياتشو، ويوم ما اتقابلنا".

11- تعرض هجوم شديد بسبب المشاهد الجريئة في فيلمه "زجزاج"، وعن موقفه من المشاهد الساخنة قال: "لست ضدها ولكن يجب ألا تكون مقحمة علي العمل لجذب مزيد من الجمهور، وبحثًا عن الإيرادات باللعب علي مشاعر المراهقين، فعلي سبيل المثال مشهد القبلة بيني وبين الفنانة شريهان في فيلم عرق البلح كان مهمًّا جدًا، وفي حالة حذفه يختل مضمون الفيلم"، وفق ما قال في حواره لـ "الأهرام المسائي".

12- علق على عدم كونه من نجوم الصف الأول رغم تاريخه الفني الطويل فقال: "الدور الثاني كان أعلي طموح بالنسبة لي في الفترات السابقة ولكن حاليًا أصبحت بطلًا في مكاني، ومن ناحية أخرى القائمون علي الصناعة ليس مطروحًا لديهم فكرة اختياري للدور الأول".

13- صرح بأنه يتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، والفنان الكبير يحيى الفخراني.

14- تزوج في عام 2013 من خارج الوسط الفني، وحضر حفل زفافه عدد من النجوم، لكنه يحرص على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء.

15- تعرض لأزمة في أغسطس من عام 2016، بعدما تدخل في مطار القاهرة لإنهاء خلاف بين ضابط مصري ومواطن أردني، وبعد وصوله إلى الأردن اتهمه المواطن الأردني بالإساءة إلى المملكة الأردنية، فتم احتجازه في المطار لمدة 4 ساعات، وانتهت المشكلة بتدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

16- كانت له تجربة قديمة في الغناء، ولكنه يرفض تقديم نفسه كمطرب للجمهور، ويستخدم موهبته كأداة لخدمة أدوار التمثيل التي تحتاج إلى الغناء.