«ديربي الغضب» يشتعل بين ميلان وإنتر

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تستهل اليوم مباريات الجولة الـ 32 في الدوري الإيطالي، من خلال ديربي الغضب الذي سيجمع بين إنتر صاحب المركز السابع برصيد 55 نقطة ونظيره ميلان صاحب المركز السادس برصيد 57 نقطة على ملعب سان سيرو.

وتقاسم الفريقان التعادل في 53 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، كرقم قياسي في الكالتشيو، وشهدت أخر 8 مباريات بين الفريقين توازنا كبيرا في النتائج من خلال فوز كل فريق بمباراتين وانتهاء 4 مواجهات بالتعادل.

واستقبلت شباك الإنتر 11 هدفا في أخر 6 مباريات في الدوري بعدما استقبلت شباكه 3 أهداف فقط في المباريات العشرة التي سبقتها، وبدوره نجح ميلان في التسجيل في جميع مبارياته التسع السابقة، ولم يتمكن الروسونيري من التسجيل في 10 مباريات متتالية منذ شهر أكتوبر من عام 2013.

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ويتشارك الفريقان في رقم جيد كونهما أقل الفرق استقبالا للأهداف بضربات الرأس هذا الموسم، حيث سكنت شباكهما 3 أهداف فقط بتلك الكيفية، ويمتلك ميلان أقل معدل أعمار بين جميع فرق الدوري هذا الموسم بمعدل 25 عاما و249 يوما بينما يملك الإنتر المعدل الأكبر في الأعمار بواقع 27 عاما و309 يوما.

وفشل مهاجم الإنتر ماورو إيكاردي في تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري، وهي أسوأ مسيرة له منذ شهر أكتوبر الماضي.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في تسجيل 20 هدفا من بينهم 15 هدفا على ملعبه ولا يتفوق عليه سوى لاعب روما البوسني إيدين دجيكو الذي سجل 16 هدفا على ملعبه في الأولمبيكو.