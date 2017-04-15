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ما هو الوقت الأمثل لبدء تناول أكل ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة؟

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ما هو الوقت الأمثل لبدء تناول أكل ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة؟ ما هو الوقت الأمثل لبدء تناول أكل ومشروبات بعد الفسيخ والرنجة؟

مصراوي Masrawy

ما هو الوقت الأمثل لبدء تناول أكل ومشروبات بعد الف

كتبت - هاجر حاتم:

أوضحت أخصائية التغذية العلاجية نورا حسب الله أن للفسيخ والرنجة الكثير من المخاطر على صحة الإنسان، وبالرغم من ذلك تعتبر هي الأكلة الأساسية للاحتفال بأعياد الربيع، وقد تزيد هذه المخاطر بمجرد تناول بعض الأطعمة أو المشروبات فور أكل الفسيخ والرنجة.

لهذا أشارت نورا إلى أن أفضل موعد لبدء تناول أي أكلات أخرى أو مشروبات هو على الأقل بعد 45 دقيقة إلى ساعة من بدء تناول الوجبة الاولى، وذلك حتى لا نعيق حركة المعدة في عملية الهضم.

وأكدت نورا إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على كل الأكلات، خاصًة الوجبات الدسمة، وليس الفسيخ والرنجة فقط.

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