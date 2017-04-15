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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتنشط الرياح على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

الإسكندرية 15 23

مطروح 12 22

بورسعيد 13 22

دمياط 14 23

بلطيم 14 21

الإسماعيلية 12 27

السويس 14 26

العريش 11 24

نخل 11 25

طابا 10 23

الطور 17 28

مرسى علم 20 27

الغردقة 19 28

شرم الشيخ 20 27

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الفيوم 14 27

رأس سدر 16 22

أبوسمبل 18 30

وسط الدلتا 13 25

أسيوط 12 27

سوهاج 16 28

الأقصر 17 30

أسوان 20 30

شلاتين 21 26

حلايب 22 24

الوادى الجديد 16 28

قنا 17 30

نويبع 16 28

السلوم 12 23 

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