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فيديو.. نبيل فهمي: هناك حالة من الغليان في الساحة العربية

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فيديو.. نبيل فهمي: هناك حالة من الغليان في الساحة العربية فيديو.. نبيل فهمي: هناك حالة من الغليان في الساحة العربية

التحرير

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دعا السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إلى تشكيل قوة دولية أممية إفريقية عربية لتأمين الحدود الليبية من الخارج، مشيرًا إلى أن الغرض من قوة التأمين الدولية لحدود ليبيا هو تمكين الإدارة الليبية من حل مشكلاتها.

وأضاف فهمي، خلال حواره ببرنامج «مساء »، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «dmc»، أن أكثر النقاط الإيجابية في القمة العربية الأخيرة هي اعترافها بوجود مشكلة، لافتًا إلى أن تقييم القمة العربية الحقيقي يجب أن يتم بعد ستة أشهر.

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وأكد وزير الخارجة السابق، وجود حالة من الغليان في الساحة العربية وتحدي مجتمعي، وهناك قضايا إقليمية عديدة لا يقودها أي طرف عربي.

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التحرير

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