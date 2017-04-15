مقتل 94 داعشيا في انفجار "أم القنابل الأمريكية" في أفغانستان

لماذا ينحني آباء الكنيسة لغسل أقدام المصلين اليوم الخميس ـ (صور)

من ٧٥٠٠ لأكثر من ١٠آلاف .. العمرة الاقتصادية ملاذ الفقراء

بالفيديو .. أسهل طريقة لتنظيف الأحذية من "الطين"

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"الإفتاء" بعد الكشف عن هوية المتورطين في تفجير المرقسية: ضربة موجعة للإرهاب