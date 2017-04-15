بالصور- هل ترغبين في إطالة شعرك؟.. هذه "القصّة" تمهد لك الطريق

د ب أ:

قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه إن قصّة V تمهد الطريق للانتقال من الشعر القصير إلى الشعر الطويل، مشيرا إلى أنها قصّة بسيطة وجميلة في الوقت نفسه بفضل مظهر الأهداب الجذاب.

وأوضح داجنه أن القصّة الانتقالية على شكل حرف V هي قصّة تتخذ فيها أطراف الشعر على الظهر شكل حرف V، لافتا إلى أن الأطراف الجانبية القصيرة في البداية تنمو بشكل متناغم مع أجزاء الشعر الطويلة بالفعل، وبالتالي لا يلزم قصّها باستمرار.

وأشار مصفف الشعر إلى أن الشعر ينمو بمعدل يتراوح بين 5ر0 و5ر1 سم شهريا.