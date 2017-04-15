أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

بالصور- هل ترغبين في إطالة شعرك؟.. هذه "القصّة" تمهد لك الطريق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قصة v لإطالة الشعرقصة v لإطالة الشعر

قصة v لإطالة الشعرقصة v لإطالة الشعر

قصة v لإطالة الشعرقصة v لإطالة الشعر

نصائح لإطالة الشعرنصائح لإطالة الشعر

د ب أ:

قال مصفف الشعر الألماني ينس داجنه إن قصّة V تمهد الطريق للانتقال من الشعر القصير إلى الشعر الطويل، مشيرا إلى أنها قصّة بسيطة وجميلة في الوقت نفسه بفضل مظهر الأهداب الجذاب.

وأوضح داجنه أن القصّة الانتقالية على شكل حرف V هي قصّة تتخذ فيها أطراف الشعر على الظهر شكل حرف V، لافتا إلى أن الأطراف الجانبية القصيرة في البداية تنمو بشكل متناغم مع أجزاء الشعر الطويلة بالفعل، وبالتالي لا يلزم قصّها باستمرار.

وأشار مصفف الشعر إلى أن الشعر ينمو بمعدل يتراوح بين 5ر0 و5ر1 سم شهريا.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الاتحاد الأوروبي: اتخاذ إجراءات ضد دول ترفض قبول لاجئين

الاتحاد الأوروبي: اتخاذ إجراءات ضد دول ترفض قبول لاجئين

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ

حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ