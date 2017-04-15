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فراعنة الكاراتيه يتنافسون على 4 ميداليات في الدوري العالمي بالمغرب

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فراعنة الكاراتيه يتنافسون على 4 ميداليات في الدوري العالمي بالمغرب فراعنة الكاراتيه يتنافسون على 4 ميداليات في الدوري العالمي بالمغرب

التحرير

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تأهل الثلاثي المصري مالك جمعة، وعلي الصاوي، ورضوى السيد، إلى نهائي بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، في أوزان 60 كيلو جرام، و67 كجم، و50 كجم، في منافسات "كومتيه" على الترتيب.

 ويستعد يوسف فتحي للمنافسة علي الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم كومتيه، بعد انتهاء منافسات الجولة الأولي مساء أمس، بالبطولة التي تستضيفها المغرب وتستمر حتى 17 أبريل الجاري.

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وقال مصطفى فكري، رئيس بعثة منتخب للبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، إن الاتحاد المغربى للكاراتيه وفر كل الإمكانيات، وحرص محمد مقتبل رئيس الجامعة الملكية المغربية "الاتحاد المغربى للعبة"، على توجيه الدعوة لرؤساء الوفود المشاركة في البطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي، على حفل غداء بمقر الجامعة الملكية المغربية وبعد ذلك اصطحب الضيوف فى جولة لتفقد مقر الجامعة ومشاهدة أماكن التدريب والمنافسات.

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