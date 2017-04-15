فيديو.. أنيسة حسونة: «منع التمييز» لا يتعلق بالمسلمين والمسيحيين فقط

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قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لمنع التمييز الموجود في مصر منذ دور الانعقاد الأول، مشيرة إلى أن البرلمان عطل هذا القانون لانتظاره مشروع قانون الحكومة في هذا الشأن.

وأضافت حسونة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام تاني» الذي تقدمه الإعلامية رشا نبيل على فضائية «دريم»، أن هذا المشروع تم مناقشته بشكل مبدئي بحضور ممثلين لوزيري العدل والمالية، مشيرة إلى أن البعض يتخيل بأن المساواة ومنع التمييز يتعلق بالمرأة والرجل أو المسلمين والمسيحيين فقط، وهذا غير صحيح.

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وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن مشروع قانون منع التمييز يتضمن إنشاء مفوضية عليا لمنع التمييز وتهدف هذه المفوضية لمنع التمييز بين جميع المواطنين في تولي أي وظيفية أو في أي شيء آخر، ويستطيع أي مواطن شعر بالتمييز أن يتقدم بشكوى لهذه المفوضية للوصل لحل لمشكلته.