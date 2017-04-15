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بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد كنائس أبو حمص

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فاجأ اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة اليوم السبت الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة أبوحمص، وتابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية. 

وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، كما تقابل مع مسئولى الكنائس حيث أثنوا على ما تقوم به المديرية من إجراءات مشددة لتأمين الكنائس مؤكدًا عدم التهاون فى الإجراءات الأمنية، وعدم وقوف السيارات بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها.

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وشدد مدير أمن البحيرة على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

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