سعر الحديد والاسمنت اليوم السبت 15/4/2017 بالأسواق

سمر العشري

أسعار الحديد والأسمنت اليوم، اخر اسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 15/4/2017 فى أسواق جمهورية مصر العربية ، شهدت أسعار الحديد داخل الأسواق المصرية حالة من الانخفاض في الأسعار ، حيث انخفض سعر طن الحديد في جميع المناطق والمحافظات المصرية، كما شهدت الأسواق انخفاض كبير علي جميع الأصناف الموجودة في الأسواق، فبعد الزيادة الكبيرة التي قد قررتها الشركات المصرية في مقتبل الشهر الماضي عاودت العدول عن قرارها بعد أن توقفت عجلة البيع والشراء داخل الأسواق المصرية بشكل تام، مما جعلها تصاب بالشلل ليقرر المسؤولين في هذه الشركات عن العدول عن هذه الزيادة والتصريح علي خفض سعر طن الحديد من جديد خلال شهر أبريل الجاري في جميع المنافذ والمناطق بجمهورية مصر العربية ومنافذ التوزيع على ارغم من ارتفاع أسعارها بشكل عام، وقد انخفض سعر طن الحديد في مصر بمقدار متباين ، حيث تراوحت الزيادات ما بين 300 جنيه إلى 400 جنيه علي حسب ما قررته الشركات وطرحته بالأسواق اليوم، وسوف نستعرض معكم في هذا المقال أسعار الحديد بعد التعديل الأخير له، ومن جهة أخرى قد تباينت أسعار الأسمنت اليوم أثناء تعاملاتها بجميع المناطق ، حيث ارتفعت أسعار بعض الأنواع من الأسمنت واستقرت أخرى بينما انخفض بعض الأصناف منه ايضًا، لينتهي الحال تباين أسعار الأسمنت بجميع المناطق داخل السوق المصرية، ، وجدير بالذكر أن حالة التباين في الأسعار جعلت حالة السوق المصرية غير مستقرة على الدوام، حيث ارتفعت الأسعار في بعض المناطق لفترات وجيزة لتنخفض بين ليلية وضحاها ثم تعاود الارتفاع من جديد لتسجل أرقام وأسعار مختلفة، والذي صبت كل هذه التغيرات على عاتق كلاً من المنتجين وأصحاب الشركات بالإضافة إلى الموزعين وحتى المواطنين والمستهلكين، والذي أثر بالسلب من جهة أخرى على أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية.

إسم الشركة

أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 15/4/2017 : تصريحات رئيس شعبة الأسمنت:

خرجت بعض التصريحات الهامة من السيد رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، محمود مخيمر، مشيرة إلى إن السبب الرئيسي في الآونة الأخيرة والتي يقف خلف ثبات الأسعار في الأسواق المصرية، يرجع بشكل كبير إلى حالة الركود التي مازال يشهدها السوق المصري مؤخرًا في عدد من الصناعات الهامة والضرورية وعلى رأسها صناعة الأسمنت، والتي ترتب عليه دفع الشركات المنتجة في مصر إلى اتخاذ القرار بشأن ثبات القوائم السعرية لمنتجاتها ، وقد ورد أن أصحاب الشركات قد سلكوا هذا المسلك من أجل الحفاظ على حجم المبيعات الخاصة بهم فى السوق المصرية بوجه عام، وقد جاء في تأكيدات رئيس شعبة الأسمنت الصحفية، أن شركات الأسمنت في الوقت الحالي وخاصة التي ما زالت تنتج وتستمر في عجلة الإنتاج، أصبحت لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، حيث أصبح عملها في السوق حاليا من أجل الحفاظ على هامش الربح المحدد لها فقط، بينما من جهة أخرى وضع رئيس الشعبة على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية إصدار عدد جديد من القوانين الهامة والتي يجب أن تتمكن من تحديد هامش من الربح لهذه الشركات، حيث اقترح أن يكون هذا الهامش لا يتجاوز نسبة 30% ، حيث أن هذا الهامش هو الذي حددته بعض الدول في الفترة الحالية والتى تعمل عليه الشركات فيها، خصوصًا أن أسعار الأسمنت في مصر لا تعتمد في تعاملاتها على الدولار الأمريكي، وخاصة لأن المادة الخام الأساسية التي تستخدمها هذه الشركات محلية بالكامل.

أسعار الحديد والأسمنت فى مصر اليوم السبت 15/4/2017 : زيادة جديدة في أسعار الأسمنت

زيادة جديدة في أسعار الأسمنت ظهرت في الأسواق المصرية، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت في عدد من الشركات المصرية بمعظم المناطق والمحافظات بينما استقر سعر بعض الأنواع الأخرى علي السعر التي وصلت إليه منذ يومين، ومن جهة أخرى تفاوت الزيادات بين الأنواع والمصانع فلم تكن الزيادة ثابتة هذه المرة ولم تصرح عنها الشركات بشكل مباشر كما حدث من قبل، عندما أعلنت شركات الأسمنت أنها سوف ترفع أسعار الأسمنت بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقارنة بتعاملات ارتفاع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه المصري ، والذي تسبب هذا القرار بتوقف عجلة البيع بجميع المحافظات وأحدث حالة من الشلل التام في حركة البيع ، تضطر الشركات المصرية إلى النزول إلى رغبة المواطنين والتجار وتقبل بالخسائر الفادحة التي طرأت عليه وتخفض من سعر طن الأسمنت والتي كانت بسبب تغير سعر الدولار الجمركي صعودًا ونزولاً كل 15 عشر يوم وهو موعد تغيير سعر تداوله، وارتفاع وانخفاض سعر الدولار الأمريكي ايضًا علي مدار أشهر متتالية بالإضافة إلى تغيير أسعار المواد الخام بشكل يكاد يكون يومي متناسبة طرديا مع أسعار الدولار داخل البنوك المصرية، وجدير بالذكر أن أسعار التداول الخاصة بالأسمنت اليوم قد شابها حالة من التذبذب في ارتفاعاتها علي أغلب الأصناف سواء كانت علي أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي أو علي أسعار الأسمنت الأبيض ، أو أسعار الأسمنت المخلوط و الأسمنت المقاوم سي ووتر.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 15/4/2017 : تصريحات شركة الراجحي

خرجت بعض التصريحات الهامة من داخل شركة “الراجحي المالية”، مؤكدة علي أنه في حالة أن قامت شركات الأسمنت في مصر بتخفيض الكميات التي تقوم بإنتاجها على مدار العام، سوف يحقق هذا توزنًا نسبيًا في الأسواق المصرية، حيث اعتبرته مؤسسة الراجحي هو الخيار الأفضل بالنسبة للسوق المصرية في الوقت الحالي، ويعد هذا الرأي مناسب بشكل كبير إلى أصحاب الشركات المنتجة للأسمنت والتي تحتفظ حاليا داخل مخازنها بكميات كبيرة من الأسمنت المخزون وخاصة بعد حالة الركود التي شهدتها الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة ، وخاصة الشهر الماضي بعد ارتفاع الأسعار، ومن جهة أخرى، قد أكد الجارحي علي أن بعض الشركات مازالت تميل إلى زيادة إنتاجها هذا العام علي الرغم من عدم بيعها، حتى يكون لديها رصيد كافي هذا العام في مواجهة الزيادة القادمة في كلاً من المواد الخام بالأسعار والطاقة وغيرها من المتطلبات الضرورية للإنتاج في الفترة القادمة، كما توقعت الجارحي استمرار انخفاض مبيعات الأسمنت بالأسواق المصرية بنسبة تتراوح بين 18 و20% ، وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية في العام الجاري، كما توقعت أن يستمر السوق في خفض متطلباته مواكبة لإرتفاع الأسعار بالإضافة إلى خفض نشاطات الإنشاءات ن حيث توقعت الجارحي أن تظل كميات الطلب علي الأسمنت من خلال هذه الإنشاءات ضعيفة في المستقبل ايضًا.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads