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موعد مباراة ريال مدريد وخيخون اليوم السبت 15 أبريل 2017 في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة .. كريستيانو وبنزيما اول المستبعدين

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موعد مباراة ريال مدريد وخيخون اليوم السبت 15 أبريل 2017 في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة .. كريستيانو وبنزيما اول المستبعدين موعد مباراة ريال مدريد وخيخون اليوم السبت 15 أبريل 2017 في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة .. كريستيانو وبنزيما اول المستبعدين

جاء موعد مباراة ريال مدريد وخيخون اليوم السبت 15 أبريل 2017 في الدوري الإسباني ليملئ قلوب عشاق الفريق الملكي شغفًا للاطمئنان على حالة الفريق في مشواره نحو إحراز اللقب وخاصةً بعد تعادل الفريق في المباراة السابقة مع اتليتكو مدريد بنتيجة هدف لكل فريق، يحتل الريال المركز الأول برصيد 72 نقطة في جدول فرق الدوري الإسباني بينما يحتل نادي س. خيخون المركز الثامن عشر برصيد 22 نقظة.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم وخيخون

  • جاء توقيت مباراة الريال اليوم مع خيخون في تمام الساعة الرابعة وربع عصرًا بتوقيت .
  • بينما جاء موعد مباراة الريال الإسباني اليوم مع س. خيخون في تمام الساعة الخامسة وربع مساءً بتوقيت .

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم وخيخون

  • قناة بي إن سبورت إتش دي 3، تعليق عصام الشوالي.
  • قناة بي إن سبورت إتش دي 2 الناطقة باللغة الفرنسية.
  • قناة دنمارك 9.

تفاصيل مباراة ريال مدريد اليوم مع سبورتنج خيخون

  • ستقام مباراة اليوم على لعب المولينون، كما من المؤكد أن يقوم الحكم الدولي دافيد فيرنانديز بإدارة اللقاء، كما يعلم الجميع، أن المباراة الأولى بين الفريقين انتهت بفوز الفريق الملكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وقد أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في هذا اللقاء، وأحرز اللاعب كرمومنك هدف لسبورتنج خيخون.
  • يواجه النادي الملكي اليوم نقص عددي كبير في صفوفه، حيث سيغيب عن هذا اللقاء كلًا من كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيما، ودانييل كارفخال، والمدافع البرتغالي لافيران بيبي، والمدافع الفرنسي رافانيل فاران، والمدافع الويلزي جاريث بيل.
  • لذا قام المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان باستدعاء 18 لاعبًا من أجل مباراة اليوم، وقد يشارك اليوم اللاعب الكلستيا لحاجة الفريق له، كما من المتوقع مشاركة كيكو كلسيا في مركز حارس المرمى بدلًا من الحارس الأساسي كليو نافاس.
  • لذا موعد مباراة ريال مدريد اليوم قد يأتي فريق سبورتنج خيخون ويقدم أفضل مبارياته مستغلًا النقص العددي والنقص القوي من غياب ألمع نجوم الريال الإسباني في مباراة اليوم، لذا جاء خبراء الكرة العالمية ليجدوا صعوبة في التنبؤ بخصوص نتيجة مباراة الريال اليوم.

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