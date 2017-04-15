جديد عروض كارفور اليوم السبت بمناسبة شم النسيم حتى 18 أبريل 2017

سمر العشري

عروض كارفور Offers Carrefour اليوم السبت، نقدم لكم مجلة عروض وخصومات مجموعات محلات كارفور بمناسبة شم النسيم Offers Carrefour ، وقد تقرر أن تستمر عروض كارفور حتى يوم 18 أبريل من الشهر الجاري، حيث تسعى مجموعة محلات كارفور المنتشرة أغلب أنحاء محافظات مصر أن تقوم بإقامة عروض خاصة للمصريين فى كل مكان فى إطار احتفالاتهم بموسم شم النسيم، وعلى هذا فقد أطلقت محلات كارفور بجمع فروعها سلسلة جديدة ومميزة من أقوى العروض والخصومات فى إطار فعاليتها لاحتفالات موسم بمناسبة شم النسيم، وجدير بالذكر أن محلات كارفور قد قررت أن تقيم احتفالاتها بشم النسيم هذا العام تحت شعار ” اشتري ووفري.. وكمان هتاخد حاجات ببلاش “، لتبرز مفاجأتها هذا الشهر والتى لم تكتفي فيها بتقديم الخصومات فقط بل قررت تقديم العديد من الهدايا إلى المواطنين، لتجعل عروض كارفور لشهر ابريل مميزة عن طريق حصول المواطنين على عدد متنوع من الهدايا خلال إتمامها عملية الشراء من جميع فروعها.

ورد فى مجلة عروض كارفور أن جميع العروض والخصومات الخاصة والتى قررت أن تمنحها سلسلة محلات كارفور مصر والخاصة باحتفالات موسم شم النسيم متاحة الآن في جميع الفروع التابعة للشركة، حيث ورد بالمجلة أن هذه العروض سوف تبدأ من يوم الأحد الموافق 2 من شهر أبريل 2017 على أن تستمر حتى يوم 18 من أبريل الجاري، وجدير بالذكر أن أغلب عروض كارفور مصر هذه المرة قد أتي التركيز فيها على المأكولات والمشروبات الخاصة احتفالات المصريين بعيد شم النسيم .

تضمنت مجلة عروض وخصومات كارفور مصر لشهر ابريل الجاري خصومات مميزة على عدد من المنتجات والسلع ومنها الزيت، حيث قامت سلسلة محلات كارفور مصر هذا الشهر في هذه السلسلة بتقديم عدد مختلف من العروض على الزيت بجميع أنواعه وأحجامه ، وقد تضمن سعر زجاجة الزيت سعة 3 لتر بعد خصم كارفور قيمة 68 جنيه مصري مقارنة بسعرها الأصلي والذى كان 75 جنيه، وقد جاء فى مجلة خصومات كارفور أن هناك عرض خاص ومميز للمواطنين الذين يرغبون في شراء كمية من الزيت، حيث تضمن العرض الحصول على 6 زجاجات من زيت سمارت بعد الخصم بـ 80 جنية مصري بعد أن كان سعره 83 جنية.

جدير بالذكر أن عروض وخصومات سلسلة محلات كارفور الكبري بجميع فروعها فى مصر بمناسبة شم النسيم قد تضمنت عدد كبير من الخصومات الخاصة والمميزة على عدد كبير من أنواع الأسماك وخاصة الرنجة والفسيخ بالإضافة إلى كرتونة البيض فقد قامت كارفور بعمل خصومات خاصة عليها إرضاءًا للمواطنين احتفالا معهم بشم النسيم، بالإضافة إلى أن عروض هذا الشهر من كارفور قد تضمنت العديد من العروض والخصومات والتخفيضات الخاصة على مجموعة الأثاث المنزلي والحدائق بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالرجال والنساء والأطفال، كما شملت مجلة عروض كارفور عروض خاصة على الأدوات المنزلية والسلع الغذائية.

الآن نستعرض معكم بالصور أقوى وأحدث عروض وخصومات سلسلة كارفور لشم النسيم والتى من المقرر أن تستمر حتى 18 أبريل من الشهر الجاري:

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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