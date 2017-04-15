سعر الذهب اليوم السبت 15 بريل 2017.. و إرتفاع جديد في سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2017، نعرض عليكم اليوم متوسط أسعار الذهب في السوق المصري، ومن المتعارف عليه أن سعر الذهب مرتبط كلياً بأسعار البورصة العالمية، والتي شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع في الأسعار وسجل سعر الذهب ارتفاع عن تعاملات أمس بقيمة جنيهاً واحداً لكل جرام.

وتشهد الأسواق ومحلات الصاغة حالة من الركود في حركة البيع والشراء، نظراً لارتفاع السعر، ويرجع السبب إلى ارتباط بالأسعار البورصة العالمية

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل في الأسواق المصرية

عيار الذهب الــ24 سجل 738 جنيه.

عيار الذهب الــ22 سجل 677 جنيه.

عيار الذهب الــ21 سجل 646 جنيه.

عيار الذهب الــ18 سجل 554 جنيه.

عيار الذهب الــ14 نحو 431 جنيه.

عيار الذهب الـ12 نحو 369 جنيه.

الجنيه الذهب سجل 5168 جنيه.

سعر الأوقية نحو 22.915جنيه.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 733.571 جنيه.

المصدر : دليل مصر

شبكةعيونالإخبارية

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