أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب اليوم السبت 15 بريل 2017.. و إرتفاع جديد في سعر الذهب

Google+ Print
سعر الذهب اليوم السبت 15 بريل 2017.. و إرتفاع جديد في سعر الذهب سعر الذهب اليوم السبت 15 بريل 2017.. و إرتفاع جديد في سعر الذهب

اليوم السبت 15 أبريل 2017، نعرض عليكم اليوم متوسط الذهب في السوق المصري، ومن المتعارف عليه أن سعر الذهب مرتبط كلياً بأسعار البورصة العالمية، والتي شهدت الآونة الأخيرة ارتفاع في الأسعار وسجل سعر الذهب ارتفاع عن تعاملات أمس بقيمة جنيهاً واحداً لكل جرام.

وتشهد الأسواق ومحلات الصاغة حالة من الركود في حركة البيع والشراء، نظراً لارتفاع السعر، ويرجع السبب إلى ارتباط  بالأسعار البورصة العالمية

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل في الأسواق المصرية

  • عيار الذهب الــ24 سجل 738 جنيه.
  • عيار الذهب الــ22 سجل 677 جنيه.
  • عيار الذهب الــ21 سجل 646 جنيه.
  • عيار الذهب الــ18 سجل 554 جنيه.
  • عيار الذهب الــ14 نحو 431 جنيه.
  • عيار الذهب الـ12 نحو 369 جنيه.
  • الجنيه الذهب سجل 5168 جنيه.
  • سعر الأوقية نحو 22.915جنيه.
  • سجل سعر كيلو الذهب نحو 733.571 جنيه.

 

المصدر : دليل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها