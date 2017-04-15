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سعر الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء سعر الدولار اليوم السبت 15 أبريل 2017 في البنوك المصرية والسوق السوداء

شهد سعر صرف العملة الأمريكية الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 15 من شهر أبريل 2017 ، وبلغ متوسط الارتفاع في الأمريكي فى الايام السابقة نحو 5 قروش ببعض البنوك ، وذلك بعد التذبذب الذي شهدته صرف الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية ، متأثرة بتراجع سعر الدولار في البورصات العالمية والبورصة المصرية ، وبالتالي تراجع سعر بيع وشراء العملة الأمريكية في البنوك العاملة في سواء البنوك الحكومية أو الخاصة أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر ، ومكاتب وشركات الصرافة ، وأيضا في السوق السوداء .

سعر الدولار الأمريكي كما ورد فى تعاملاته فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم على الرغم من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلا أنه استقر بشكل كبير أثناء تعاملاته الصباحية والمسائية فى الأسبوع المنصرم ، حيث شهدت البنوك والمصارف حالة من الإستقرار فى تعاملاتها اليومية بين الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري , ترتب على هذا استقرارا كلاً من سعر الشراء وسعر البيع اليومي داخل البنوك المصرية بمختلف فروعها، فقد وقعت تغيرات طفيفة على الأسعار بينهمم دون تغيير حقيقي فى تعاملاتها على مدار الأيام الماضية ، والتي كانت ما بين العملة الخضراء وتداولها أمام الجنيه المصرى .

سعر الدولار اليوم السبت 15-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء :

 

بنك المشرق واخرين  أعلي سعر لشراء الدولار 18.07 جم.

بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 18.05 جم.

السوق السوداء سعر الشراء 18.13 جنيها – سعر البيع 18.18 جنيها . 

 

 

 

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البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0000 18.1500
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0700 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0500 18.1500
بنك الاسكندرية 18.0000 18.1000
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0341 18.1371
 
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البنوك التي تقدم أعلى سعر للشراء للدولار الأمريكي:

البنك الاهلى الكويتي يقدم سعر الشراء للدولار الأمريكي 18.07 جنيهاً.

البنك المصري الخليجي يقدم سعر الشراء للدولار الأمريكي 18.07 جنيهاً.

بنك المشرق يقدم سعر الشراء للدولار الأمريكي 18.07 جنيهاً.

مصرف أبو ظبي يقدم سعر الشراء للدولار الأمريكي 18.07 جنيها.

سجلت البنوك التالية أقل سعر للبيع للدولار الأمريكي:

بنك القاهرة يقدم سعر البيع للدولار الأمريكي 18.05 جنيهاً.
بنك مصر يقدم سعر البيع للدولار الأمريكي 18.05 جنيهاً.
البنك الاهلي يقدم سعر البيع للدولار الأمريكي 18.05 جنيهاً.

 
المصدر : مصر 356

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