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ظهور غامض لـ«كاهن عبدة الشيطان» على الهواء.. والمذيعة: مش فاهمة حاجة؟!

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ظهور غامض لـ«كاهن عبدة الشيطان» على الهواء.. والمذيعة: مش فاهمة حاجة؟! ظهور غامض لـ«كاهن عبدة الشيطان» على الهواء.. والمذيعة: مش فاهمة حاجة؟!

التحرير

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استضافت الإعلامية بسمة وهبى، شخصًا غريب الهيئة والملامح، زعمت أنه «كاهن عبدة الشيطان»، على الهواء، من أجل محاورته أمام المشاهدين، ولكنها تفشل في ذلك لعدم قدرتها على فهم وتفسير الطلاسم التي يقولها، وذلك خلال برنامج «هتكلم»، الذي تقدمه على قناة «القاهرة والناس».

وظهر الكاهن المزعوم، بمنظر مخيف ومرعب، وعلى يديه عدد من الرسومات مثل الصليب والعين السادسة وغيرها، ولكن لم يفهم أحد من ضيوف البرنامج ما ترمز إليه، وعلقت الإعلامية: «إحنا في فيلم هندي ولا إيه؟».

 

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واستضافت بسمة وهبي، أيضًا شابين يديران صفحات تندرج تحت مسمى صفحات تابعة لـ«عبدة الشيطان»، وفي نهاية الحلقة كشفت الإعلامية عن حقيقة الكاهن، وأكدت أنه شخص عادي ولكنه غير من شكله بسبب استعماله مستحضرات تجميل.

وكشفت بسمة، سر افتعال هذه القصة والشخصية الغريبة، انه مجرد شخص عادي، والهدف فضح الزيف والخرافات التي يدعيها مثل هؤلاء الأشخاص.

ووجهت الإعلامية، حديثها إلى المشاهدين، قائلة: «الصفحات اللي بتتكلم عن عبدة الشيطان لازم تتقفل، وعلى فكرة هما ملهمش علاقة بالتفجيرات أو أي حاجة تانية، أحنا معندناش كاهن أو حاجة اسمها عبدة شيطان، أكبر  من  اللي بيتقال ده، مصر أكبر من التفاهة ديه».

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