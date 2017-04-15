رئيس نادي برشلونة يزور أسوان في جولة سياحية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

زار جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، مدينة أسوان خلال جولة سياحية بين الأقصر وأسوان تستمر حتى أعياد الربيع وشم النسيم.

وتجول رئيس النادى الكاتلونى أمس الجمعة بقرية غرب سهيل النوبية غرب النيل بأسوان، أعقبها القيام بجولة نيلية وزيارة عدد من المواقع السياحة والأثرية بالمدينة، فيما حرص عدد من أهالى أسوان والنوبة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس النادى الكاتلونى.

شاهد أيضا إحباط محاولة إغراق سوق كفر الشيخ بالرنجة الفاسدة في شم النسيم احتراق 3 منازل في حريق بسوهاج ازدراء طائفة أو التحريض عليها.. جرائم تنظرها «أمن الدولة» بعد فرض الطوارئ

وكان رئيس نادى برشلونة وصل يوم الأربعاء الماضى إلى القاهرة، منها إلى الأقصر وأسوان، حيث ترافقه أسرته خلال جولته السياحية التى يقضيها بمصر.