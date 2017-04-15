أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس نادي برشلونة يزور أسوان في جولة سياحية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر

اضف تعليق

سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

زار جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، مدينة أسوان خلال جولة سياحية بين الأقصر وأسوان تستمر حتى أعياد الربيع وشم النسيم.

وتجول رئيس النادى الكاتلونى أمس الجمعة بقرية غرب سهيل النوبية غرب النيل بأسوان، أعقبها القيام بجولة نيلية وزيارة عدد من المواقع السياحة والأثرية بالمدينة، فيما حرص عدد من أهالى أسوان والنوبة على التقاط الصور التذكارية مع رئيس النادى الكاتلونى.

شاهد أيضا
إحباط محاولة إغراق سوق كفر الشيخ بالرنجة الفاسدة في شم النسيمإحباط محاولة إغراق سوق كفر الشيخ بالرنجة الفاسدة في شم النسيم احتراق 3 منازل في حريق بسوهاجاحتراق 3 منازل في حريق بسوهاج ازدراء طائفة أو التحريض عليها.. جرائم تنظرها «أمن الدولة» بعد فرض الطوارئازدراء طائفة أو التحريض عليها.. جرائم تنظرها «أمن الدولة» بعد فرض الطوارئ

وكان رئيس نادى برشلونة وصل يوم الأربعاء الماضى إلى القاهرة، منها إلى الأقصر وأسوان، حيث ترافقه أسرته خلال جولته السياحية التى يقضيها بمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان

فيديو| الخياط تطالب بإسقاط عضوية النائب أحمد الطنطاوي من البرلمان