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فيديو.. مذيعة «نجوم FM» ترتعش على الهواء: «أنا مسيحية وموجوعة»

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فيديو.. مذيعة «نجوم FM» ترتعش على الهواء: «أنا مسيحية وموجوعة» فيديو.. مذيعة «نجوم FM» ترتعش على الهواء: «أنا مسيحية وموجوعة»

التحرير

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وجهت الإعلامية مريم آمين، مقدمة برنامج «اتفقنا» على إذاعة «نجوم إف إم»، الشكر للرئيس عبد الفتاح ، بعدما طلب من وسائل الإعلام عدم نشر مشاهد القتل في الحادثين الإرهابيين بطنطا والإسكندرية، وقالت: «الوجع في كل البيوت».

وقالت مريم، خلال برنامجها المذاع على «نجوم إف إم»، إن الحادثتين الإرهابيتين تركتا وجع في كل البيوت المصرية، مسلم ومسيحي، مضيفة: «أنا مسيحية وأنا المذيعة الوحيدة في المسيحية، واتوجعت امبارح أكثر من يوم الانفجار» - على حد قولها-.

وأضافت: «بشكر سيادة الرئيس على تشكيل مجلس مكافحة الإرهاب، وعدم تكرار المشاهد كثير، لأنها مشاهد مؤثرة وتؤذي مشاعر الآخرين».

كما أشادت مريم، بدور وزارة الداخلية في القبض على مرتكبي الحادثتين، إلا أنها تابعت: «أنا بتكلم كمواطنة مسيحية موجوعة ومكنتش عايزه أشوف غير الضباط الأكفاء عملوا إيه في القبض على الإرهابيين، إنما مشوفتش بيئة الانتحاريين التي عاشوا بها».

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وانتقدت المذيعة، بانفعال ما قام به الإعلامي عمرو أديب باحتضان شقيق الإرهابي مفجر الكنيسة المرقسية، وقالت: «أنا عايزة حد يحس بوجعنا، تخيلوا زوجة الشهيد الرائد عماد الركايبي وهي ترى المشهد؟!».

وواصلت مريم أمين: «أنا بتكلم وأنا برتعش ولأول مرة اتعامل مع وظيفتي من خلال ديانتي».

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