إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية
لماذا ينحني آباء الكنيسة لغسل أقدام المصلين اليوم الخميس ـ (صور)
مدينة السلام "يوتوبيا" السويس.. وجه للجمال وآخر للجريمة والإرهاب
خاص بالفيديو والصور.. زوجة المتهم بتفجير الكنيستين: "كان يشاهد التلفاز وأصيب بتشنج حين رأى صورته"
مصراوي عند منزل "الطبيب الغامض".. قائد إحدى خلايا تفجير الكنائس
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أول فيديو للإنتحاري من داخل كنيسة مارجرجس بطنطا قبل التفجير
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شقيق أحد المتهمين بتفجيري الكنيستين "أخويا برئ وموجود معايا ٢٤ساعة"
برق ورعد و امطار في سماء القاهرة
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