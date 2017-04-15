إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

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شهود عيان: حرب شوارع في عين شمس.. ومصدر أمني يردإقرأ المزيد 12,404

كوريا الشمالية تحذر من أي ضربة أمريكية استباقية:" لن نقف مكتوفين الأيدي"إقرأ المزيد 10,905