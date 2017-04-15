بعد اتهام سيدة له باغتصابها| رونالدو يقاضي «دير شبيجل».. ووكيله: كذب

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وصفت شركة "جيستيفوت"، وكيلة النجم البرتغالي ومهاجم نادي ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، التقرير الذي نشرته صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، الجمعة، حول وجود "اتهامات مزعومة بالاغتصاب، وفقا لروايتها، ضد اللاعب في 2009، أي منذ نحو ثمان سنوات" بانها "فبركة صحفية محضة".

وأوضحت الشركة، في بيان نقلته وكالة الانباء الإسبانية، أن الأمر كله لا يتعدى فبركة صحفية، وأنه لم يتم الكشف عن هوية الضحية المزعومة لتأكيد الواقعة، موضحة أن الأمر كله تم بناؤه على مستندات غير موقعة ومتضاربة للغاية وتستند إلى رموز بين محامين لم يذكروا اسم كريستيانو، بالإضافة إلى خطاب مفترض أرسلته الضحية، ولكن لم يصل المهاجم البرتغالي أي شيء مطلقا.

وأضاف البيان، أن تقرير دير شبيجل "مزيف وكاذب، وكريستيانو سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسة الإعلامية لأن الاتهام بجريمة اغتصاب أمر مقزز ومهين ولا يمكن تركه دون عقاب".

وذكرت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية فى عددها أمس، إن النجم البرتغالي اضطر لدفع 375 ألف دولار لامرأة لتفادي اتهامها له أمام القضاء الأمريكي بالاغتصاب.

وقالت الصحيفة، إنها حصلت على وثائق متعلقة بتسوية بين الطرفين خارج نطاق القضاء وتم تسريبها من خلال موقع "فوتبول ليكس"، تؤكد أن السيدة تعهدت بعدم فضح ما حدث في فجر يوم 13 من يونيو عام 2009 في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة لاس فيجاس في ضيافة النجم البرتغالي.

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وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه بعد طلب التوضيح من اللاعب حول هذه الواقعة رفض المحامي الألماني للاعب، يوهانس كريلي، هذه الاتهامات بشكل قاطع، محذرا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق الشخصية لموكله.

وتم توقيع الاتفاق الذي تشير إليه "دير شبيجل" في يناير عام 2010 بواسطة المحامي البرتغالي لرونالدو، كارلوس أوسوريو دا كاسترو، وبعد تدخل من عناصر قضائية في ولاية نيفادا.

وتضمنت الوثائق الإشارة إلى اللاعب بـ"السيد د."، بينما تمت الإشارة الى ضحيته المزعومة بـ"السيدة ك." ونشر قسم التحرير بالجريدة هذه المعلومات، المتعلقة بسيدة من مدينة لاس فيجاس كانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما، قبل صدورها في العدد القادم الذي سيصدر اليوم السبت.

وأكدت "دير شبيجل" أنها توصلت للهوية الحقيقية للسيدة والتي تمتلك أيضا خطابا من ست ورقات أرسلته حينها لرونالدو، تصف فيه ما حدث بينهما بالتفصيل في هذه الليلة، إلى جانب الإصابات التي تزعم أنها تعرضت لها.