وكيل «إعلام القاهرة»: «على الأزهر محاربة الإرهاب بالفكر وليس الفتاوى»

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قال شريف درويش، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن البوابات الإسلامية على شبكة الإنترنت غير متاح منها المصرية حتى وقت قريب، فالأزهر لا نجد له بوابة مصرية على الإنترنت، فالبوابات الإسلامية الموجودة قطرية أو سعودية ويعمل بها مصريون.

وأضاف درويش، خلال لقائه أمس الجمعة ببرنامج "كلام مصري"، أن كتب الأزهر تنطق بلسان واحد وهي اللغة العربية فقط، رغم أن الإسلام تم توجيهه للكثير من اللغات، فالأزهر كجامع وجامعة عليه أن يقوم بدور عالمي لأن الإسلام أرسل للعالمين وليس لأصحاب لغة واحدة.

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وتابع: "حتى اليوم عندما ندخل بوابة الأزهر هناك مرصد للفتاوى بلغات مختلفة ولكن البوابة نفسها لا زالت باللغة العربية، هناك فهم خاطئ لدى الأزهر بأن الفتاوى هي التي تحارب الفكر المتطرف ولكن هذا غير صحيح فنحن نحتاج إلى دعوة إسلامية كاملة".