10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي، من أن نزاعًا يمكن أن يندلع في أي لحظة بين كوريا الشمالية وأمريكا، وذكر المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف أن روسيا قلقة جدًا من تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، وشدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أنه على رأس المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا، بينما لفت نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية هان سونغ ريول، إلى أن بلاده ستجري تجربة نووية جديدة في الوقت الذي تراه مناسبًا.

1- وزير الخارجية الصيني: النزاع بين واشنطن وبيونج يانج يمكن أن يندلع في أي لحظة

وزير الخارجية الصيني وانج يي، في بكين في 8 مارس 2017 (أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي، من أن نزاعًا يمكن أن ينشب في أي لحظة في كوريا الشمالية، بعد تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نظام بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "لا أحد سيخرج منتصرا" من نزاع بين واشنطن وبيونج يانج.

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2- المتحدث باسم الكرملين: روسيا "قلقة جدا" من تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في قرغيزستان الجمعة (أ ف ب)

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أن "موسكو قلقة جدًا بسبب تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية". وأضاف "ندعو كل الدول إلى ضبط النفس ونحذر من أي تحرك يمكن ان يفسر على أنه استفزاز".

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3- أردوغان: أنا على رأس المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 12 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه على رأس المدافعين عن مركزية الحكم في تركيا، مؤكدًا أن أجنداته لا تتضمن مواضيع متعلقة بنظام الولايات أو الفيدراليات.

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4- مدير الـ"سي آي إيه": موقع ويكيليكس ''جهاز استخبارات معاد''

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" مايك بومبيو في واشنطن في 13 أبريل 2017 (أ ف ب)

وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" مايك بومبيو، موقع ويكيليكس بأنه "جهاز استخباري معاد"، معتبرًا أنه يشكل تهديدًا للديموقراطيات ويعمل لمصلحة الطغاة.

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5- المتحدث باسم التحالف العربي: لن نسمح أن يصبح الحوثيون كحزب الله اللبناني

المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري - أرشيفية

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، اللواء أحمد عسيري، أن الاستعجال في تنفيذ الخطط العسكرية في اليمن قد يؤدي لخسائر، وأن سياسة حصار الميليشيات في اليمن تؤدي لنتائج فعالة، مشيراً إلى أن التحالف لن يسمح أن تصبح ميليشيات الحوثي في اليمن كميليشيا حزب الله في لبنان.

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6- نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية: ترامب يثير المشاكل بتغريدات عدائية

نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية هان سونغ ريول في بيونج يانج الجمعة - أشوشيتد برس

قال نائب وزير الخارجية في كوريا الشمالية هان سونغ ريول إن بلاده ستجري تجربة نووية جديدة في الوقت الذي تراه القيادات العليا مناسبًا، منتقدًا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي توعد فيها بالتحرك ضد كوريا الشمالية. وقال إن ترامب يثير المشاكل بتغريدات عدائية.

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7- وزير الخارجية الروسي: من غير المقبول تحليل نتائج الهجوم الكيمياوي في خان شيخون "عن بعد"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو الجمعة (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه السوري وليد المعلم والإيراني محمد جواد ظريف "نعتبر من غير المقبول تحليل أحداث عن بعد"، منتقدًا المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية لأنها لم ترسل خبراء إلى موقع الهجوم الكيميائي المفترض في خان شيخون في شمال سوريا ولجأت خلافا لذلك إلى تحليل عينات "عن بعد".

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8- وزير الخارجية الفرنسي: تصريحات الأسد بشأن الكيماوي ''كاذبة"

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في باريس في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في "خان شيخون بأنها "كاذبة مئة بالمئة"، وذلك عقب ادعاء الأسد أن تلك الهجمات عبارة عن فبركة لتبرير الضربة الأمريكية في سوريا.

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9- المتحدث باسم الكرملين: موسكو على استعداد لاستئناف العمل بـ"اتفاقية السلامة الجوية"

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في قرغيزستان الجمعة (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو على استعداد لاستئناف العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن حول التنسيق معها في سماء سوريا، والمعروفة بـ"اتفاقية السلامة الجوية"، لتفادي وقوع حوادث بين الطائرات الحربية الأمريكية والروسية.

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10- وزير الداخلية التركي: العمال الكردستاني يمتلك 11 صاروخًا من ''الجيل الجديد''

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو - أرشيفية

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حزب العمال الكردستاني يمتلك 11 صاروخًا من "الجيل الجديد"، مشيرًا إلى أن هذه الصواريخ موجودة في معاقل الحزب شمالي العراق، ووصلت إليه نتيجة علاقاته مع حزب الاتحاد الديمقراطي السوري.

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