أحمد عبده ماهر: نقدس الأئمة الأربعة ولدينا أزهريين معلوماتهم أكثر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

طالب المستشار أحمد عبده ماهر، المفكر والباحث الإسلامي، الأزهر الشريف بـ"تصحيح الأخطاء الواردة في كتبه، حسب تعبيره، مضيفًا: "نقبل أيادي الأزهر لتطوير مناهج التعليم، ففي صحيح مسلم الكثير من الأخطاء لا تصلح الآن، ويجب على الأزهر مراجعة هذه المناهج".

وأضاف ماهر، خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، "على الأزهر التخلص من هذا الكم الهائل من الأخطاء، فالكثير من الأشخاص يقبل أيادي الأزهر ويلهث وراءه، وهذا أمر لا يصح، فالحديث عن قتل تارك الصلاة والمرتد يجب إعادة النظر فيها بسرعة".

شاهد أيضا

وتابع:"غالبية الأزهريين لديهم معلومات تراكمية، أكثر من الأئمة الأربعة، ورغم ذلك نقدس فقه الأئمة الأربعة".