حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة الدولية، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها توتر بين أمريكا وكوريا الشمالية و مظاهرات فى فنزويلا، إضافة إلى اطلاق نار فى محطة قطار بولاية جورجيا الأمريكية.

1- جيش كوريا الشمالية يتوعد أمريكا

استعراض عسكري للجيش الكوري الشمالي فى بيونج يانج اليوم الجمعة (أ ف ب)

توعد جيش كوريا الشمالية برد "لا رحمة فيه" على أي استفزاز أميركي، وفق وكالة الأنباء الكورية الشمالية، مع ازدياد حدة التوتر بشأن برنامج بيونج يانج النووي والبالستي.

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2- روسيا تستضيف اجتماع لقوى إقليمية بشأن أفغانستان

لقاء وزير الخارجية الروسي ومستشار الرئيس الافغاني لشؤون الأمن فى موسكو-أرشيفية (أ ف ب)

استضافت روسيا محادثات بمشاركة عشر دول للتباحث بشأن إمكانيات التعاون الأمني في أفغانستان التي تموج بالصراعات، فيما تعمل روسيا على تعزيز دورها في صناعة السلام بالمنطقة.

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3- قتلى فى إطلاق نار بمحطة قطار أمريكية

محاولة لإنقاذ سيدة مصابة فى ولاية جورجيا اليوم الجمعة (أ ف ب)

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادث إطلاق نار وقع في محطة قطار بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

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4- اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للحكومة في فنزويلا

قوات الشرطة تعوق مسيرة احتجاجية فى كيتو-أرشيفية (أ ف ب)

أعلن مسئولون في فنزويلا مقتل 5 أشخاص في الاشتباكات العنيفة التي تشهدها البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين المناهضين للحكومة والمحتجين على منع زعيم المعارضة هنريك كابريليس من تولي مناصب عامة لمدة 15 عاما.

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5- احتجاز سفينة إيطالية قرب سواحل القرم

سفينة تابعة للبحرية الإيطالية فى البحر المتوسط - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت مديرية حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم أن حرس الحدود الروسي احتجز سفينة إيطالية اخترقت الحدود الروسية.

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