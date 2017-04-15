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رغم طلبه تأجيلها.. المقاصة يعلن قائمة مباراة الزمالك

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رغم طلبه تأجيلها.. المقاصة يعلن قائمة مباراة الزمالك رغم طلبه تأجيلها.. المقاصة يعلن قائمة مباراة الزمالك

التحرير

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي للمقاصة، قائمة الفريق، لمواجهة ، يوم الأحد المقبل، في إطار المباريات المؤجلة الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة غياب صانع ألعاب الفريق أحمد الشيخ، والذي تجدد إصابته في اليد.

وجاءت القائمة كالتالي: أحمد مسعود، محمد كوكو، أحمد سامي، أحمد مودي، رجب نبيل، عاصم سعيد، حسين الشحات، محمود وحيد، محمد حماده، طارق أبو العز، أحمد محسن، أحمد داوود، هاني سعيد، هشام محمد، عماد فتحي، أحمد فوزي، إيريك تراوري، بأولن فوافي، جون أنطوي، أحمد عبد الظاهر.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد في تصريحات سابقة أنه اتفق مع إدارة نادي مصر للمقاصة على عدم لعب المباراة، موضحا أن الفريق سيلعب يوم الأربعاء أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام.

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وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاتحاد تسلم خطاب مشترك من ناديي الزمالك والمقاصة، يطالبون فيه بتأجيل المباراة التي تجمعهم يوم الأحد المقبل، في إطار المباريات المؤجلة الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف سويلم "نحن الآن نتفاوض مع الأمن لاتخاذ القرار النهائي وما سيحسمه الأمن هو ما سننفذه من أجل إعلاء مصلحة الدولة المصرية".

يُذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الجمعة، وتم تأجيل المباراة لتقام يوم السبت لأسباب أمنية قبل أن تؤجل مرة أخرى ليتقرر إقامتها الأحد المقبل. 

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التحرير

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