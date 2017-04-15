الجبلاية يكشف السبب الحقيقي وراء تأجيل الزمالك مباراة المقاصة

التحرير

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أفاد مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك يرغب في التأجيل لقاء المقاصة خوفًا من الهزيمة الخامسة التي قد تزيد غضب الجماهير ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر لـ«التحرير» بأن تأجيل اللقاء سيحدث خللًا كبيرًا في جدول الدوري، موضحًا أن الزمالك إذا فاز سيخرج المقاصة من المنافسة، وهو من أسباب طلب الأبيض تأجيل اللقاء.

وتابع المصدر أن الأهلي اشترط تأجيل لقاء الأحمر وأسوان إذا تم تأجيل الزمالك أمام المقاصة.

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وتلقى اتحاد الكرة اتصالات من مسئولي الأهلي للتأكيد على رفض القلعة الحمراء تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة.