ميدو: طارق يحيى ذهب لـ«شيخ» قبل المباراة لذلك حقق الفوز

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أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه واجه سوء حظ كبير في مباراته أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى أنه كان متأكدا من العقاب بعد ضياع العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، «نلعب كل مباراة من أجل المكسب وكان لدينا أكثر من سبع فرص مؤكدة على المرمى، ولكن واجهنا سوء حظ كبير».

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وأضاف المدير الفني لدجلة ساخرا «أعتقد أن طارق يحيى ذهب لشيخ قبل المباراة لذلك حقق الفوز في اللقاء بعد ضياع كم كبير من الفرص لدجلة».

الجدير بالذكر أن طلائع الجيش نجح في تحقيق الفوز أمام وادي دجلة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 22 بالدوري الممتاز.