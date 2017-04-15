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الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة من مباراة الزمالك والمقاصة

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الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة من مباراة الزمالك والمقاصة الأهلي يترقب موقف اتحاد الكرة من مباراة الزمالك والمقاصة

التحرير

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أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تترقب موقف اتحاد الكرة من قضية تأجيل مباراة والمقاصة.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«التحرير» «في حالة التأجيل سيتخذ الأهلي مجموعة من الإجراءات والقرارات تتناسب مع انعدام مبدأ تكافؤ الفرص وانعدام إدارة الدوري بطريقة محايدة».

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وأضاف المصدر «الاستجابة للضغوط واتفاق أطراف منافسة على الإخلال بجدول الدوري دون وجود مبررات مقنعة، هو ما يؤثر على سير مسابقة الدوري».

وكان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الجمعة، وتم تأجيل المباراة لتقام يوم السبت لأسباب أمنية قبل أن تؤجل مرة أخرى ليتقرر إقامتها الأحد المقبل.
 

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التحرير

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