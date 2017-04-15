اتحاد الكرة يلجأ للأمن لحسم إقامة مباراة الزمالك والمقاصة

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قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاتحاد تسلم خطاب مشترك من ناديي الزمالك والمقاصة، يطالبون فيه بتأجيل المباراة التي تجمعهم يوم الأحد المقبل، في إطار المباريات المؤجلة الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف سويلم "نحن الآن نتفاوض مع الأمن لاتخاذ القرار النهائي وما سيحسمه الأمن هو ما سننفذه من أجل إعلاء مصلحة الدولة المصرية".

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وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أكد في تصريحات سابقة أنه اتفق مع إدارة نادي مصر للمقاصة على عدم لعب المباراة، موضحا أن الفريق سيلعب يوم الأربعاء أمام نظيره طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري العام.

يُذكر أنه كان من المقرر إقامة مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الجمعة، وتم تأجيل المباراة لتقام يوم السبت لأسباب أمنية قبل أن تؤجل مرة أخرى ليتقرر إقامتها الأحد المقبل.

