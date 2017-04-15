العرب اليوم: معارك فى الرقة وتقدم لقوات المعارضة السورية

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت العديد من الأحداث الهامة، اليوم الجمعة، على الساحة العربية والتى كان أهمها معارك فى الرقة وطعن سائحة بريطانية في القدس، إضافة إلى تظاهرات فى المغرب.

1- قتلى وجرحى في اشتباكات بين سوريا الديمقراطية وداعش في ريف الرقة

نازحون من المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية و الجهاديين فى الرقة يوم 30 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في ريف الرقة.

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2- اشتباكات عنيفة في المغرب

احتجاجات طلابية فى المغرب-أرشيفية (أ ف ب)

اندلعت اشتباكات عنيفة، في فاس وسط المغرب بين قوات الأمن وطلاب ينتمون إلى اليسار الراديكالي، ما تسبب في سقوط العديد من المصابين من الجانبين، وفق ما أفاد مصدر رسمي.

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3- وفاة سائحة بريطانية تعرضت للطعن في القدس

قوات الأمن الإسرائيلية تحيط موقع حادث فى القدس - أرشيفية - (أ ف ب)

توفيت السائحة البريطانية، الجمعة، التي تعرضت للطعن على يد رجل فلسطيني يعاني من اضطرابات نفسية في مدينة القدس المحتلة، بحسب ما جاء في شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

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4- المعارضة السورية تسيطر على حي المنشية

عناصر من المعارضة تقود دبابة فى مدينة درعا يوم 12 أبريل 2017 (أ ف ب)

شنت فصائل المعارضة السورية هجومًا على آخر مواقع القوات السورية على أطراف حي المنشية في مدينة درعا وتمكنت من بسط سيطرتها عليه بشكل كامل بعد حوالي شهرين من إطلاق معركة "الموت ولا المذلة".

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5- غارات تركية على شمال العراق

مقاتلة تركية تقلع من قاعدة أنجرليك يوم 28 يوليو 2015 (أ ف ب)

شنت القوات التركية عملية جوية ضد حزب العمال الكردستانى شمالى العراق، وفقا لبيان لهيئة الأركان العامة.

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