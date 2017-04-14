«البحوث الإسلامية»: لا يحق لنا حذف أو تعديل «صحيح مسلم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الشيخ عبد العزيز محمد النجار، مدير الدعوة بمجمع البحوث الاسلامية، إن تجديد الخطاب الديني أمر طبيعي طالما هناك حياة، موضحا أنه من الصعب أن يشعر الجميع في ظل الأحداث المتتالية أن هناك تطوير.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج"كلام مصري"، المذاع على قناة"الحرة"، مع الإعلامية دينا موسى، :" هناك خطوات بدأت بالتأكيد لتجديد الخطاب، ومنها الدورات التي تتم الآن عبر متخصصين في هذا المجال لتغيير فكر الدعاة، لأن محور التطوير هم الدعاة، إضافة إلى تطوير المناهج الدينية فكان يدرس 7 مواد وتم اختصارها هذا العام لمادة واحده وهي أصول الدين وتم حذف الأمور التي لا تصلح الآن".

شاهد أيضا

واستكمل:"أنا راضي بشكل كامل عن المناهج التي تدرس بالجامعات الآن"، مشيرا إلى أن الفكر يواجه بالفكر، فهناك كتب قديمة لا يحق لهم حذفها أو تعديلها مثل كتب صحيح مسلم".