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مشاركون في ملتقى دمياط للتوظيف: «الفرص في القاهرة»

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كتبت:- سميرة حسن

شهد ملتقى التوظيف، الذي نظمته الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، في الصالة المغطاة برأس البر، محافظة دمياط، إقبالًا ضعيفًا من المتقدمين.

وترواح عدد المتقدمين ما بين 1500 لـ2000 شاب وفتاة، للحصول على وظيفة من ضمن 3500، في 30 شركة، في مجالات الملابس، المواد الغذائية، السيارات، الأمن، البلاستيك، الزراعة والتسويق الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص والصندوق الاجتماعي.

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أبدت إنجي محمد، بكالوريوس تجارة دفعة 2013، انزعاجها من طرح عدد من الشركات وظائف في القاهرة فقط، قائلة: "إحنا في دمياط، ولن يتيسر على أي شاب أو فتاة تغيير مسار حياته والانتقال للقاهرة، دون الأخذ في الاعتبار التكلفة في مقابل راتب لن يكفى كل هذه التكاليف".

وتابعت إنجي: "اقتصرت 50% من الوظائف المطروحة على أمن ومطاعم".

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والتقطت عزة إبراهيم، 32 سنة، دبلوم فني صناعي قسم ملابس جاهزة، طرف الحديث قائلة: "قدمت أوراقي لأكثر من شركة وكلي أمل أن يختاروني، ووجدت شركة تطلب إداريين وتقدمت لديهم وقولت لهم أنا عندي القدرة على العمل الإداري، وسبق لي العمل من قبل كإدارية، فقالوا لي: لأ إحنا شركة كبيرة ومن يتقدم لا بد أن يكون على مستوى عال وحاصل على مؤهل عال، ما أفقدني الأمل فى الحصول على وظيفة".

وذكرت: "فرص العمل المتاحة لا تناسب أصحاب المؤهلات المتوسطة، وأغلب المطروح من وظايف للحاصلين على مؤهلات عليا فحسب".

من جانبه، أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، في بيان صحفي، نجاح فعاليات الملتقى.

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