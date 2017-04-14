«هاري كين أفضل من لوكاكو».. 10 «وحوش» على ملاعبهم في البريميرليج

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يقترب الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من الانتهاء، وبات تشيلسي متصدر الدوري برصيد 75 نقطة، هو الأقرب لحسم اللقب.

وبعد أن سجل البلجيكي، رومليو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، هدفين في شباك فريق ليستر سيتي بالجولة الـ32 من البطولة، أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على ملعبه.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الجمعة، تستعرض "التحرير" في التقرير التالي مسيرة "وحوش على ملاعبهم في البريميرليج":

- روميلو لوكاكو.

وضعت الأرقام، البلجيكي لوكاكو، هداف الدوري الإنجليزي، ضمن أكثر لاعبي البريميرليج إحرازاً للأهداف على ملعبه، إذ أستطاع أن يسجل 15 هدفا في 10 مباريات على ملعب "جوديسون بارك"، فيما سجل 8 أهداف فقط خارج ملعبه، بنسبة 65%.

- هاري كين.

جاء الإنجليزي، هاري كين، مهاجم نادي توتنهام، ضمن أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف على ملاعبهم في البريميرليج، إذ سجل 14 هدفًا، في 13 مباراة على ملعب "وايت هارت لين" بنسبة 73% .

- إدين هازارد.

دخل البلجيكي، إدين هازارد، لاعب وسط فريق تشيلسي، ضمن قائمة هدافي البريميليج على ملاعبهم، إذ سجل صاحب الـ26 عامًا 10أهداف، بواقع 15مباراة على أرضية "ستامفورد بريدج" بنسبة 71%.



-ساديو ماني.

أستطاع السنغالي، ساديو ماني لاعب وسط فريق ليفربول، ان ينضم لقائمة هدافي البريميرليج على ملاعبهم، حيث تمكن ماني من تسجيل 10 أهداف، خلال 14 مباراة على ملعب " آنفيلد"بنسبة 76 %.



- دييجو كوستا.

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أنضم الإسباني، دييجو كوستا، مهاجم فريق تشيلسي، إلى قائمة هدافى الدوري الإنجليزي، داخل ملاعبهم، حيث جاء نصيبه بـ 9 أهداف، في 13 مباراة على أرضية "ستامفورد بريدج" بنسبة 64% .

-ديلي ألي.

تمكن الإنجليزي، ديلي ألي، لاعب وسط فريق توتنهام، من الدخول في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، داخل ملاعبهم، إذ سجل ألي 8 اهداف، في 16 مباراة، على ملعب "وايت هارت لين" .



- جيرمين ديفو.

نجح الإنجليزي، جيرمين ديفو، مهاجم نادي سندرلاند، في الدخول لقائمة هدافي البريميرليج، على ملاعبهم، إذ سجل صاحب الـ34 عامًا 8 اهداف، بواقع 16 مباراة على ملعب "النور" بنسبة 57 %.

- فيرناندو ليورنتي.

وضمت القائمة، الإنجليزي ليورنتي، مهاجم نادي سوانزي سيتي، ليكون ضمن أفضل لاعبى الدوري، إحرازًا للاهداف داخل ملاعبهم، إذ سجل ليورنتي 8 اهداف، في 13 مباراة على ملعب "ليبرتي" بنسبة 72%.



- جيمي فاردي.

تواجد الإنجليزي، جيمي فاردي، مهاجم نادي ليستر سيتي، ضمن قائمة هدافي البريميرليج، داخل ملاعبهم، إذ تمكن صاحب الـ30 عاماً من تسجيل 8 أهداف، بواقع 14مباراة على ملعب "ووكرز ستديوم"بنسبة .

- ثيو والكوت.

سجل الإنجليزي، والكوت، مهاجم نادي أرسنال، أسمه ضمن قائمة اللاعبين الأكثر تهديفاً داخل ملاعبهم، حيث تمكن اللاعب من تسجيل 5 أهداف، في 12 مباراة على أرضية "الأتحاد".