حظك اليوم برج الدلو السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة كنت تحلم بها منذ سنوات وتنتظر الفرصة المناسبة



عاطفياً: تفرح كثيراً هذا اليوم ويرافقك الحظ على الصعيد العاطفي ويدخل البهجة إلى قلبك، وتحقق ما يسعد الشريك الذي يرتاح كثيراً



صحياً: قد تكون وعكة صحية غير مؤلمة بداية ثم تتطور إلى وضع محرج، انتبه

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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