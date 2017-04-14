أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: يسهّل هذا اليوم التواصل مع الآخرين ويسرّع الخطى نحو إنجازات كثيرة كنت تحلم بها منذ سنوات وتنتظر الفرصة المناسبة

عاطفياً: تفرح كثيراً هذا اليوم ويرافقك الحظ على الصعيد العاطفي ويدخل البهجة إلى قلبك، وتحقق ما يسعد الشريك الذي يرتاح كثيراً

صحياً: قد تكون وعكة صحية غير مؤلمة بداية ثم تتطور إلى وضع محرج، انتبه

 

ابراج مكتوب

 

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح