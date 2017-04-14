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حظك اليوم برج الحوت السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحوت السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحوت السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: لا تورط نفسك في مآزق وتجنّب الصراعات ولا تقدم على عملية شراء من دون موافقة الشريك في العمل

عاطفياً: تبدأ اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة، ما يستدعي وقاية وحرصاً على عدم ارتكاب الأخطاء أمام الشريك لئلا يغير نظرته إليك

صحياً: تشعر ببعض الخمول جرّاء النقص الكبير في المناعة ما يخفض نشاطك ويبطئ إيقاعك

 

ابراج مكتوب

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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