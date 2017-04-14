«الذبح والدجالين والشيخ السعودي».. معارك الزمالك مع «النحس»

التحرير

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قام حمادة أنور المدير الاداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، بذبح خروف بمقر النادي، على هامش مران الفريق، استعدادا لمواجهة المقاصة يوم الأحد المقبل.

تأتي خطوة ذبح الخروف من أنور، كمحاولة لفك نحس القلعة البيضاء بعد خسارة الفريق لأربع مباريات متتالية بالدوري، واحتلال الفريق المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري خلف الأهلي والمقاصة والمصري، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى يلجأ الزمالك إلى الحيل من أجل فك نحس الذي يلازم الفريق.

ويستعرض «التحرير» أبرز الطرق التى يستخدمها الزمالك لفك النحس الذي يواجه الفريق:

1-طلائع الجيش وفك النحس

أقيمت الأفراح والاحتفالات، ابتهاجًا بفوز الزمالك على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى موسم 2008/2009 وذبح محمود سعد، المدرب العام، «عجلين» داخل ملعب حلمى زامورا، عرفانًا إلى الله بزوال النحس، ووزع اللحوم على العمال والموظفين فى النادى، وكان أحد رجال الأعمال من عشاق النادى قد تبرع بالعجلين احتفالًا بالفوز، والطريف أن الزمالك احتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري فى ذلك الموسم.

2- حسن شحاتة وشيكابالا

عندما كان حسن شحاتة في منصب المدير الفني للزمالك قام بشراء عجل وذبحه محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق في ملعب حلمي زامورا، بعد أن حقق الفريق فوزًا غاليًا على سموحة في مسابقة الدوري العام بهدف الفهد الأسمر في الدقائق الأخيرة من المباراة.

3- إبراهيم حسن وأزمة الجونة

إبراهيم حسن عندما كان مديرا للكرة في نادي الزمالك عام 2010، كان الفريق الأبيض يخوض لقاءً مع الجونة وتعادل الفريقان بهدف لكل فريق، وفوجئ الجميع بإبراهيم وقتها يعلن عن لجوء الجونة إلى عمل سحري موضوع خلف سيراميك غرفة خلع ملابس الفرق الزائرة يمنعها من تحقيق الانتصارات على الجونة بالغردقة.

وكانت تصريحات نارية فجرت أزمة كبيرة بين الناديين، والغريب أن إبراهيم حسن لم يتراجع عن تصريحاته رغم محاولات إقناعه باحتواء الأمر، ودلل كلامه بعدها بشهر بنجاح الزمالك بعد التعادل مع الجونة وإبطال السحر الأسود والعمل السفلي في تحقيق انتصارات متتالية على سموحة السكندري والمقاولون العرب ومصر المقاصة.

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4- رش ممر برج العرب

قام أحد عمال نادي الزمالك "برش" مياة في ممر الدخول لملعب استاد البرج العرب، بطريقة غريبة، قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وأثناء دخول لاعبي الأهلي الملعب تعرض أحمد فتحي للتزحلق، وفقًا لما أكده الإعلامي مدحت شلبي، ونجح الأهلي فى تلك المباراة فى الفوز بهدفين دون رد فى مباراة إيفونا الشهيرة.

5- خالد قمر والشيخ السعودي

أكد خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، والمعار من صفوف نادي الزمالك، على أنه كان يمر بفترة من عدم التوفيق مع زعيم الثغر، وقال قمر إن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك تحدث معه بخصوص هذا الشأن، وتحدث مع أحد الشيوخ بالسعودية، مضيفًا بعد أن تحدثت مع الشيخ السعودي، نصحني بعمل بعد الأشياء باستخدام القرآن الكريم، وبعدها كان التوفيق يلازمني.

واختتم قمر تصريحاته قائلًا «بعد أن عملت بنصيحة الشيخ السعودي، الأمر عاد مرة أخرى وهناك نحس يطاردني».

6- أيمن حفني والسحر الأسود

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سبق واستعان ببعض المشايخ "الدجالين" لفك السحر الأسود، الذى أصاب أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، موضحًا أنه أرسل المهندس هانى زادة والمهندس محيى لأحد المشايخ لفك سحر "أيمن"، مؤكدًا أن السحر مذكور بالقرآن الكريم، ولجوئه للمشايخ جاء لإزالة الضرر الذى أصاب اللاعب.

7- مرتضى وعلاج النحس بالقرآن

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حديثه مع لاعبي الفريق الأبيض بعد خسارة الفريق لأربعة مباريات متتالية بالدوري هذا الموسم، واحتلال الفريق المركز الرابع، إن الفوز في المباراة المقبلة أمام المقاصة سيعيد الثقة للاعبين في أنفسهم، مطالبهم بعدم التفكير في المباريات السابقة، وأضاف أن الزمالك كان أفضل، وأوضح أن أزمة عدم تسجيل أهداف في المباريات الأخيرة سيتم علاجها بالقرآن، وطالب اللاعبين بقراءة سورة "يس" من أجل فك النحس الذي يلازمهم في الآونة الأخيرة.