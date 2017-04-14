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حظك اليوم برج القوس السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

 

برج القوس

مهنياً: طاقة جديدة وقدرات ومواهب تبرز في المرافعة والدفاع عن قضية، أو في حملة تبغي منها كسب التأييد

عاطفياً: غضّ الطرف عن سلبيات الحبيب، أما إذا كنت عازباً فهذا يوم مناسب للتعرّف إلى أشخاص جدد

صحياً: حاول قدر الإمكان توفير جهودك لأمور تستحق الالتفات إليها وتفيدك صحياً

 

ابراج مكتوب

 

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

 

 

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