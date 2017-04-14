أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مهنياً: تقوم برحلة عمل على أمل أن تعقد خلالها بعض الصفقات الناجحة التي انتظرتها منذ مدة طويلة وكنت تعلق عليها أملاً كبيراً

عاطفياً: اشرح وجهة نظرك عن العلاقة للحبيب، فقد يتفهم ذلك ويساندك في ما تفكر فيه وتخرجان معاً بمقترحات بنّاءة جداً ومفيدة

صحياً: الإرشادات المطلوب منك التقيّد بها لا تزال سارية المفعول، فلا تحاول التلاعب بذلك

 

ابراج مكتوب

 

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 13 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الاحد 11 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 10 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 9 يونيه 2017 مع ماغي فرح