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حظك اليوم برج الميزان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الميزان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الميزان السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الميزان

مهنياً: جدل عقيم ونقاشات حادّة تعلو خلالها نبرات الصوت، فاحذر التورّط في مواقف محرجة تدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية تدفع ثمنها لاحقاً

عاطفياً: تهتم فعلاً بالحبيب لكنك لا تظهر حماسة كبيرة للوجود بقربه، بل قد تشجع فكرة الاستقلالية والحرية المسؤولة

صحياً: لا تبدد طاقتك في أمور لا تستحق وحاول أن تكون أكثر اتزاناً ووعياً

 

ابراج مكتوب

 

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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