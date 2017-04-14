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حظك اليوم برج الأسد السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد السبت 15/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة لئلا تخسر كل شيء

عاطفياً: كن عادلاً مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية على الأقل ليشعر أنك تحبه

صحياً: مناعة ومقاومة وبرودة أعصاب على الرغم من التعب والإرهاق اللذين ينتابانك يومياً بسبب الضغط في العمل

 

ابراج مكتوب

 

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

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