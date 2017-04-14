صور| أسعار الفسيخ بالإسكندرية «نار».. وربة منزل: «نشتري لحمة أحسن»

التحرير

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ارتبط عيد شم النسيم لدى المصريين بالفسيخ، إلا أن هذا العام قد يكون هو الأول الذي يتخلى فيه المواطنون عن تلك العادة، مع الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الأسعار، والذي شهدته أسواق الأسماك المملحة مقارنة بالأعوام الماضية.

"التحرير"، قامت بجولة في سوق بيع الأسماك المملحة والفسيخ في منطقة العطارين، وسط الإسكندرية، لرصد الأسعار وحركة البيع والشراء.

في البداية، يقول عبده فهمى، الشهير بسلطان الفسيخ، إن الأسعار هذا العام ارتفعت بنسبة 30% بالمقارنة بالعام الماضي، معتبرًا ان تلك النسبة ليست كبيرة بالمقارنة بنسبة ارتفاع أسعار السمك التي تخطت 100%.

وأشار إلى أن أسعار الفسيخ تبدأ من 70 حتى 120 جنيهًا، والرنجة من 30 حتى 60 جنيهًا، والملوحة من 60 إلى 80 جنيهًا، والبطارخ البلدي من 500 حتى 600 جنيه، والبطارخ الروسي سعر البرطمان وصل إلى 80 جنيهًا، أما السردين فبلغ سعر الكليو 50 جنيهًا.

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وعن حركة البيع، أشار حسن سليم، تاجر، إلى أن المواطنين بالرغم من ارتفاع الأسعار يقبلون إلى حد ما على الشراء، خاصة في الأيام الأخيرة، لكن بالمقارنة بالعام الماضي فإن الإقبال أضعف بكثير.

ورصدت "التحرير"، آراء عدد من المواطنين، وتقول منى محمود، ربة منزل: "الأسعار هذا العام مرتفعة جدًا، بالنسبة لاإكانيات الاسرة المتوسطة، سعر الكيلو وصل إلى 160 جنيهًا، أنا أروح أجيب لحمة أحسن"، مضيفة: "هي عادة كنا نحرص عليها منذ صغرنا، لكن هذا العام هناك أشياء أهم وأساسيات لابد من شرائها أولًا".

وتقول أسماء عبد الحميد، ربة منزل: "الأسعار مرتفعة لكن سنضطر للشراء، فهي عادة لا بد من الحرص عليها، لكن لن نشتري نفس الكمية التي كنا نشتريها كل عام".















