أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| أسعار الفسيخ بالإسكندرية «نار».. وربة منزل: «نشتري لحمة أحسن»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ارتبط عيد شم النسيم لدى المصريين بالفسيخ، إلا أن هذا العام قد يكون هو الأول الذي يتخلى فيه المواطنون عن تلك العادة، مع الارتفاع الكبير وغير المسبوق في الأسعار، والذي شهدته أسواق الأسماك المملحة مقارنة بالأعوام الماضية.

"التحرير"، قامت بجولة في سوق بيع الأسماك المملحة والفسيخ في منطقة العطارين، وسط الإسكندرية، لرصد الأسعار وحركة البيع والشراء.

في البداية، يقول عبده فهمى، الشهير بسلطان الفسيخ، إن الأسعار هذا العام ارتفعت بنسبة 30% بالمقارنة بالعام الماضي، معتبرًا ان تلك النسبة ليست كبيرة بالمقارنة بنسبة ارتفاع السمك التي تخطت 100%.

وأشار إلى أن أسعار الفسيخ تبدأ من 70 حتى 120 جنيهًا، والرنجة من 30  حتى 60 جنيهًا، والملوحة من 60 إلى 80 جنيهًا، والبطارخ البلدي من 500 حتى 600 جنيه، والبطارخ الروسي سعر البرطمان وصل إلى 80 جنيهًا، أما السردين فبلغ سعر الكليو 50 جنيهًا.

261df8e7ca.jpg

شاهد أيضا

وعن حركة البيع، أشار حسن سليم، تاجر، إلى أن المواطنين بالرغم من ارتفاع الأسعار يقبلون إلى حد ما على الشراء، خاصة في الأيام الأخيرة، لكن بالمقارنة بالعام الماضي فإن الإقبال أضعف بكثير.

ورصدت "التحرير"، آراء عدد من المواطنين، وتقول منى محمود، ربة منزل: "الأسعار هذا العام مرتفعة جدًا، بالنسبة لاإكانيات الاسرة المتوسطة، سعر الكيلو وصل إلى 160 جنيهًا، أنا أروح أجيب لحمة أحسن"، مضيفة: "هي عادة كنا نحرص عليها منذ صغرنا، لكن هذا العام هناك أشياء أهم وأساسيات لابد من شرائها أولًا".

وتقول أسماء عبد الحميد، ربة منزل: "الأسعار مرتفعة لكن سنضطر للشراء، فهي عادة لا بد من الحرص عليها، لكن لن نشتري نفس الكمية التي كنا نشتريها كل عام".

2a10129a8f.jpg
4f3ff07ff4.jpg
7e43add73c.jpg
ccd68ced9c.jpg
e3cb4bf35b.jpg
b5fa016a91.jpg
da7724aa2d.jpg
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محمد حماد: أسعار العقارات ستشهد ارتفاع 30 % خلال 2017

محمد حماد: أسعار العقارات ستشهد ارتفاع 30 % خلال 2017

تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة لـ«مرسيدس الفئة S»

تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة لـ«مرسيدس الفئة S»

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية

بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟

بالصور.. كيف تقضي أجازة العيد بأفضل الأماكن وأقل الأسعار؟