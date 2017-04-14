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صور| «أوقاف الإسكندرية» تسير قوافل دعوية لمواجهة التطرف

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سيرت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة ، قافلة دعوية تحت رعاية الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إلى إدارة أوقاف غرب المحافظة لمواجهة التطرف ونشر الإسلام الوسطى.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بالإسكندرية، إن الشيخ محمد أبو الخير، مدير إدارة أوقاف غرب الإسكندرية، ترأس القافلة الدعوية بالمساجد التابعة للإدارة، لمواجهة فوضى الفتاوى الدينية والتكفير، والدعوة إلى الاصطفاف الوطني لمواجهة ما يهدد السلام المجتمعي.

وأوضح أبو الخير خطورة التكفير والفتوى بدون علم، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي أمر أتباعه بالوسطية والاعتدال ونهى عن الغلو والتطرف ونبذ العنف وآفة الفكر المتطرف المتشدد، الذي يدعو لسفك الدماء وتدمير البلاد والعباد، واستحلال الدماء والأعراض وتكفير الشعوب والحكام وتشويه صورة الإسلام والمسلمين.

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ودعا المجتمع إلى الاصطفاف الوطني والإنسانى وحفظ الأعراض والأنفس الإنسانية والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع المصري.

وتأتي القوافل الدعوية التي تطلقها مديرية الأوقاف بالإسكندرية لنشر الإسلام الوسطي، ضمن تعليمات وزارة الأوقاف لجميع المحافظات بتكثيف القوافل الدعوية والتواجد وسط المواطنين وإقامة مجالس فتوى يومية للاستماع للمواطنين والإجابة على تساؤلاتهم.

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