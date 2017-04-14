صور| محميات جنوب سيناء: انتشال حوت عملاق بشرم الشيخ

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انتشلت محميات جنوب سيناء، التابعة لوزارة البيئة، اليوم الجمعة، حوت عملاق نافق أمام شواطئ منطقة نبق في شرم الشيخ.

قال الدكتور محمد قطب، مدير المحميات، إنه تم دفن الحوت بطريقة بيئية وصحية، مشيرًا إلى أنه لم يتم التعرف على نوعيته، لأن أسماك القرش أكلت الذيل ومقدمة الرأس، وهما منطقتان تسهلان التعرف على نوعية الحوت، كما لم يتم التعرف على أسباب النفوق حتى الآن.

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وأضاف قطب، في تصريح صحفي، أن طول الحوت يصل إلى 6 أمتار ووزنه 5 أطنان، وهو من الحيتان الزائرة لمنطقة خليج العقبة، موضحًا أن مركز السلام لمكافحة التلوث شارك مع محميات جنوب سيناء في نقله بعيدًا عن الشواطئ ونقله إلى محمية رأس محمد.





